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Как изменится размер пенсий с 1 января 2024: ответ ПФ

12:14, 28 декабря 2023
С 1 января 2024 г. в Украине вырастет размер пенсии.
Как изменится размер пенсий с 1 января 2024: ответ ПФ
Фото: gsminfo.com.ua
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Пенсионный фонд Украины сообщил, что с 1 января 2024 года изменится размер пенсий.

В ПФ отмечают, что Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» предусматривает повышение в 2024 году, в частности, размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Так, согласно статье 8 указанного Закона с 1 января 2024 минимальная заработная плата установлена в размере 7100 грн (до 1 января - 6700 грн).

«Такое увеличение является основанием для перерасчета пенсий неработающим лицам, достигшим возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно): минимальный размер пенсий таких пенсионеров с 1 января 2024 года не может быть менее 40% минимальной зарплаты – 2 840 грн (часть вторая статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»)», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 января увеличится размер ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (Закон Украины «О ежемесячной денежной выплате некоторым категориям граждан»).

Ранее Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия пенсионного обеспечения военнослужащих. 

Напомним, Кабмин предлагает ограничить одним прожиточным минимумом пенсию лицам, осужденным за преступления против нацбезопасности.

Добавим, первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк сообщил, что в 2024 году повышение пенсий в Украине коснется более половины пенсионеров, особенно тех, которые получают минимальные выплаты. 

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