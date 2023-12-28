Как безопасно установить елку: в ГСЧС напомнили правила пожарной безопасности

Елка должна размещаться на расстоянии не менее 0,5 метра от приборов отопления и предметов, которые могут привести к возгоранию.

Обустраивать елку к праздникам в помещениях необходимо с соблюдением правил пожарной безопасности, размещать подальше от приборов, которые могут привести к возгоранию, и украшать сертифицированными гирляндами и качественными игрушками. Об этом рассказал заместитель директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Роман Рудак на брифинге, говорится на сайте ГСЧС.

«За несколько дней украинцы будут встречать Новый 2024 год и уже кто установил в своих домах зеленые красавицы, кто еще планирует. Призываем всех помнить и соблюдать правила обустройства новогодних красавиц в домах. Прежде всего, елка должна размещаться от приборов отопления, электрооборудования на расстоянии не менее 0,5 м. Деревца должны быть плотно и качественно закреплены на устойчивой основе», - сказал Рудак.

Отмечается, что запрещено украшать елку игрушками из легковоспламеняющихся материалов – ваты, бумаги, свечами, а также несертифицированными или неисправными гирляндами, устанавливать ее на путях эвакуации и проходах.

Рудак объяснил, что в случае возгорания сначала нужно вызвать пожарных и только если нет угрозы собственной жизни и здоровью, выключить иллюминацию из розетки, по возможности повалить елку на пол и накрыть плотной тканью.

Он также подчеркнул, что в Украине действует запрет на использование пиротехнических средств – салютов, фейерверков, петард. За нарушение закона граждан будут привлечены к ответственности.

В то же время чрезвычайник напомнил об элементарных правилах пожарной безопасности дома, в том числе по пользованию печным отоплением, и призвал обязательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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