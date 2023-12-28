В Мариуполе между жилыми домами взорвался боекомплект оккупантов

На момент взрыва возле боекомплекта было много мирных жителей.

Источник фото: Telegram / Андрющенко Time

В Мариуполе произошел взрыв вражеского боекомплекта, который был установлен российскими захватчиками между жилыми домами. Об этом информирует советник городского головы Петр Андрющенко.

"Красота. Взорвался БК. Россияне уже завопили о "газовых баллонах". Меньше надо занимать россиянами дома и все будет хорошо", - отметил Андрющенко.

По его словам, партизаны не имеют отношения к этому взрыву, поскольку возле боекомплекта было много мирных жителей.

"Мы своих украинцев бережем всегда. Не россияне. Но они и сами неплохо справились, как видите", - добавил Андрющенко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.