У Маріуполі між житловими будинками вибухнув боєкомплект окупантів

На момент вибуху біля боєкомплекту було багато мирних мешканців.

Джерело фото: Telegram / Андрющенко Time

У Маріуполі стався вибух ворожого боєкомплекту, який був встановлений російськими загарбниками між житловими будинками. Про це інформує радник міського голови Петро Андрющенко.

«Краса. Вибухнув БК. Росіяни вже заволали про «газові балони». Менше треба займати росіянами будинки й все буде гаразд», - зазначив Андрющенко.

За його словами, партизани не мають відношення до цього вибуху, оскільки біля боєкомплекту було багато мирних мешканців.

«Ми своїх українців бережемо завжди. Не росіяни. Але вони й самі непогано справились, як бачите», - додав Андрющенко.

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