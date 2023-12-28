Як безпечно встановити ялинку: у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки

Ялинка повинна розміщуватися на відстані щонайменше 0,5 метра від приладів опалення та предметів, що можуть спричинити загоряння.

Облаштовувати ялинку до свят у приміщеннях необхідно з дотриманням правил пожежної безпеки, розміщувати подалі від приладів, які можуть спричинити загорання, і прикрашати сертифікованими гірляндами та якісними іграшками. Про це розповів заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Роман Рудак на брифінгу, йдеться на сайті ДСНС.

«За кілька днів українці зустрічатимуть Новий 2024 рік і вже хтось установив у своїх домівках зелені красуні, хтось ще планує. Закликаємо всіх пам’ятати і дотримуватися правил облаштування новорічних красунь у помешканнях. Перш за все, ялинка повинна розміщуватися від приладів опалення, електрообладнання на відстані щонайменше 0,5 м. Деревця мають бути щільно та якісно закріплені на стійкій основі», - сказав Рудак.

Зазначається, що заборонено прикрашати ялинку іграшками з легкозаймистих матеріалів - вати, паперу, свічками, а також несертифікованими чи несправними гірляндами, встановлювати її на шляхах евакуації і проходах.

Рудак пояснив, що у разі займання, спершу потрібно викликати пожежників і лише якщо немає загрози власному життю та здоров’ю, вимкнути ілюмінацію з розетки, за можливості повалити ялинку на підлогу і накрити цупкою тканиною.

Він також наголосив, що в Україні діє заборона на використання піротехнічних засобів - салютів, феєрверків, петарди. За порушення закону громадян притягатимуть до відповідальності.

Водночас надзвичайник нагадав про елементарні правила пожежної безпеки вдома, у тому числі щодо користування пічним опаленням, і закликав обов’язково реагувати на сигнали повітряної тривоги.

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