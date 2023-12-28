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Як зміниться розмір пенсій з 1 січня 2024 року: відповідь ПФ

12:14, 28 грудня 2023
З 1 січня 2024 року в Україні зросте розмір пенсії.
Як зміниться розмір пенсій з 1 січня 2024 року: відповідь ПФ
Фото: gsminfo.com.ua
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Пенсійний фонд України повідомив, що з 1 січня 2024 року зміниться розмір пенсій.

У ПФ зазначають, що Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» передбачає підвищення в 2024 році, зокрема, розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Так, згідно зі статтею 8 зазначеного Закону з 1 січня 2024 року мінімальну заробітну плату встановлено в розмірі 7100 грн (до 1 січня – 6700 грн).

«Таке збільшення є підставою для перерахунку пенсій непрацюючим особам, які досягли віку 65 років та мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок / чоловіків відповідно): мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів  з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати – 2 840 грн (частина друга статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”)», - сказано у повідомленні.

Крім того, з 1 січня збільшиться розмір щомісячної грошової виплати особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (Закон України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян»).

Раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області  нагадало умови пенсійного забезпечення військовослужбовців. 

Крім того, Кабмін пропонує обмежити одним прожитковим мінімумом пенсію особам, засудженим за злочини проти нацбезпеки.

Додамо, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк повідомив, що у 2024 році підвищення пенсій в Україні торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати.

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