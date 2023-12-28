С 4 января в Киеве заработают 44 пункта утилизации елок: карта

КО «Киевзеленстрой» сообщило, что с 4 января в Киеве заработают более 40 пунктов приема новогодних деревьев.
В общей сложности будет обустроено 44 пункта сбора хвойных – по несколько в каждом районе столицы, а также на территориях коммунальных предприятий, входящих в состав КО «Киевзеленстрой».
Адрес и локацию ближайшего к вам пункта можно просмотреть на карте КО «Киевзеленстрой»:
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