С 4 января в Киеве заработают 44 пункта утилизации елок: карта

В каждом районе столицы заработает несколько пунктов сбора новогодних деревьев.

КО «Киевзеленстрой» сообщило, что с 4 января в Киеве заработают более 40 пунктов приема новогодних деревьев.

В общей сложности будет обустроено 44 пункта сбора хвойных – по несколько в каждом районе столицы, а также на территориях коммунальных предприятий, входящих в состав КО «Киевзеленстрой».

Адрес и локацию ближайшего к вам пункта можно просмотреть на карте КО «Киевзеленстрой»:

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