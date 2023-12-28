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  1. В Украине

Свидания заканчивались избиением и ограблением: в Киеве разоблачили группу юношей, которых вдохновил сериал о преступниках

17:25, 28 декабря 2023
В Киеве разоблачили группу юношей, среди которых были несовершеннолетние, которые занимались выслеживанием местных для ограбления.
Свидания заканчивались избиением и ограблением: в Киеве разоблачили группу юношей, которых вдохновил сериал о преступниках
Источник фото: Полиция Киева
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Правоохранители разоблачили группу юношей, которые планировали серию преступлений на территории Киева. Полиция обнаружила двух подозреваемых, среди которых есть несовершеннолетние, в причастности к нападению на 16-летнего парня. Инцидент был инспирирован сюжетом российского сериала о преступной жизни подростков. Об этом сообщает полиция Киева.

По данным полиции, группа молодых людей планировала совершать криминальные действия в столице, привлекая девушек из Интернета для организации свиданий. Основными целями стали владельцы драгоценных гаджетов, которых потом грабили. К сожалению, они совершили нападение на парня, отобрали его телефон и продали его в ломбарде.

В начале декабря в полицию обратился киевлянин с сообщением о том, что неизвестные избили и ограбили его 16-летнего сына. В результате, полиция изъяла похищенный телефон как вещественное доказательство и объявила о подозрении двум фигурантам этого нападения, обоим из которых рождения 2006 и 2007 годов. Согласно ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, они обвиняются в грабеже с применением насилия, совершенном по предварительному сговору группой лиц и во время военного положения. Им грозит ответственность от семи до десяти лет лишения свободы.

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