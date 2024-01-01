Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КРЄС: Орган нагляду за захистом даних судової влади в процесі здійснення правосуддя має бути створений всередині судової влади

Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку підкреслила, що нагляд за даними судової влади, що отримуються в процесі здійснення правосуддя, може становити значний ризик для незалежності, якщо його здійснюватиме виконавчий орган, а не орган всередині судової системи.

Спрощену систему оподаткування реформують, бо нереформована вона ставить під загрозу податкові надходження, - Національна стратегія доходів від Кабміну

Кабмін у Національній стратегії доходів зазначив, що режим спрощеної системи ставить під загрозу податкові надходження, тому її треба реформувати.

У ДСА та Службі судової охорони визначили, як має виглядати нова уніформа співробітників Судової охорони та як її правильно носити

У Генерала Служби судової охорони на погонах відстань від «дубової гілки» до початку зірки має складати не менше 5 міліметрів.

Яка заробітна плата буде у працівників апаратів судів у 2024 році: прогнози ДСА та Мінфіну

У ДСА та Міністерстві фінансів прогнозують збільшення заробітної плати в апаратах судів у наступному році.

Суддів ВССУ, ВГСУ та ВАСУ закликають подавати заяви про переведення в апеляційні суди

У разі неподання заяви, Вища рада правосуддя самостійно визначить апеляційні суди для суддів судів, що перебувають у стані ліквідації.

  1. В Україні

Не лише на пожежі – у ДСНС розповіли про неочікувані виклики і до чого тут бобри

07:00, 1 січня 2024
Рятувальники не лише на виклики про пожежі виїжджають, а й рятувати бобрів-гуляк.
Не лише на пожежі – у ДСНС розповіли про неочікувані виклики і до чого тут бобри
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про курйозні виклики надзвичайників у 2023 році і до чого тут бобри.

Так, рятувальники не тільки на виклики про пожежі виїжджають, а й до бобрів-гуляк.

Особливо щастить на цих зубастиків рятувальникам Хмельниччини.

«Дуже вже полюбляють бобри цей регіон. Особливо вподобали місця біля атомної електростанції і споруджують у дренажних каналах свої греблі. А часом “йдуть у народ” на прогулянки», - пишуть у ДСНС.

Так, один із таких гуляк вирішив перевірити недіючий фонтан. Заліз туди досить швидко, а от вилізти не вийшло, тому повертати у «рідну гавань» бобра довелося вже рятувальникам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду