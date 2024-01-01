Не лише на пожежі – у ДСНС розповіли про неочікувані виклики і до чого тут бобри

Рятувальники не лише на виклики про пожежі виїжджають, а й рятувати бобрів-гуляк.

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У Державній службі України з надзвичайних ситуацій розповіли про курйозні виклики надзвичайників у 2023 році і до чого тут бобри.

Так, рятувальники не тільки на виклики про пожежі виїжджають, а й до бобрів-гуляк.

Особливо щастить на цих зубастиків рятувальникам Хмельниччини.

«Дуже вже полюбляють бобри цей регіон. Особливо вподобали місця біля атомної електростанції і споруджують у дренажних каналах свої греблі. А часом “йдуть у народ” на прогулянки», - пишуть у ДСНС.

Так, один із таких гуляк вирішив перевірити недіючий фонтан. Заліз туди досить швидко, а от вилізти не вийшло, тому повертати у «рідну гавань» бобра довелося вже рятувальникам.

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