Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Упрощенную систему налогообложения реформируют, потому что нереформированная она ставит под угрозу налоговые поступления, - Национальная стратегия доходов от Кабмина

Кабмин в Национальной стратегии доходов отметил, что режим упрощенной системы ставит под угрозу налоговые поступления, поэтому ее нужно реформировать.

В ГСА и Службе судебной охраны определили, как будет выглядеть новая униформа сотрудников Судебной охраны и как ее правильно носить

У Генерала Службы судебной охраны на погонах расстояние от «дубовой ветви» до начала звезды должно составлять не менее 5 миллиметров.

Какая заработная плата будет у работников аппаратов судов в 2024 году: прогнозы ГСА и Минфина

В ГСА и Министерстве финансов прогнозируют увеличение заработной платы в аппаратах судов в следующем году

Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Большинство госслужащих получают новости о событиях в Украине из каналов и групп в мессенджерах – НАДС

Публичные служащие в Украине больше читают группы в мессенджерах, чем смотрят теленовости.

  1. В Украине

Не только на пожары – в ГСЧС рассказали о неожиданных вызовах и при чем здесь бобры

07:00, 1 января 2024
Спасатели не только на вызовы о пожарах выезжают, но и спасать бобров-гуляк.
Не только на пожары – в ГСЧС рассказали о неожиданных вызовах и при чем здесь бобры
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали о курьезных вызовах чрезвычайников в 2023 году и при чем здесь бобры.

Так, спасатели не только на вызовы о пожарах выезжают, но и к бобрам-гулякам.

Особенно везет на этих зубастиков спасателям Хмельнитчины.

«Очень уж любят бобры этот регион. Особенно понравились места у атомной электростанции и сооружают в дренажных каналах свои плотины. А иногда "идут в народ" на прогулки», - пишут в ГСЧС.

Так, один из таких гуляк решил проверить недействующий фонтан. Залез туда довольно быстро, а вот вылезть не получилось, поэтому возвращать в «родную гавань» бобра пришлось уже спасателям

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гальонкін
    Сергій Гальонкін
    голова Полтавського апеляційного суду
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду