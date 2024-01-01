Не только на пожары – в ГСЧС рассказали о неожиданных вызовах и при чем здесь бобры

Спасатели не только на вызовы о пожарах выезжают, но и спасать бобров-гуляк.

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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали о курьезных вызовах чрезвычайников в 2023 году и при чем здесь бобры.

Так, спасатели не только на вызовы о пожарах выезжают, но и к бобрам-гулякам.

Особенно везет на этих зубастиков спасателям Хмельнитчины.

«Очень уж любят бобры этот регион. Особенно понравились места у атомной электростанции и сооружают в дренажных каналах свои плотины. А иногда "идут в народ" на прогулки», - пишут в ГСЧС.

Так, один из таких гуляк решил проверить недействующий фонтан. Залез туда довольно быстро, а вот вылезть не получилось, поэтому возвращать в «родную гавань» бобра пришлось уже спасателям

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