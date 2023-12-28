Судья ОАСК Павел Вовк обратился к ВСП об увольнении члена ВСП Романа Маселко в связи с нарушением антикоррупционного закона

В обращении судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка отмечено существенное нарушение членом ВСП Романом Маселко требований закона о предотвращении коррупции.

Судья Окружного административного суда города Киева Павел Вовк обратился в Высший совет правосудия с письмом, в котором изложил обстоятельства нарушения членом ВСП Романом Маселко законодательства в сфере предотвращения коррупции в части урегулирования реального конфликта интересов, совершения в его рамках действий и принятия решений.

«Учитывая противоречивую и неоднозначную практику ВСП в вопросе отводов и непринятие каких-либо мер по урегулированию конфликта интересов члена ВСП Маселко, хотел привлечь внимание коллег, которым эта информация могла бы быть полезной.

Зная, что Маселко или аффилированные с ним структуры писали жалобы на немалое количество судей, размещаю свое обращение к ВРП по этому вопросу. Возможно, кому-то оно также пригодится.

Как известно, благодаря голосам депутатов от запрещенных пророссийских партий парламент назначил на должность члена ВРП Маселко Р., который, среди прочего, является почти рекордсменом по количеству жалоб на судей», - отметил Павел Вовк в своем сообщении.

В письме перечислены факты нарушений, которые, как отмечает Павел Вовк, имеют место в деятельности Романа Маселко.

Ниже приводим само письмо.

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