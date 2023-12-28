Суддя ОАСК Павло Вовк звернувся до ВРП щодо звільнення члена ВРП Романа Маселка у звʼязку з порушенням антикорупційного закону

У зверненні судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка зазначено про істотне порушення членом ВРП Романом Маселком вимог закону про запобігання корупції.

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк звернувся до Вищої ради правосуддя з листом, в якому виклав обставини порушення членом ВРП Романом Маселком законодавства у сфері запобігання корупції в частині врегулювання реального конфлікту інтересів, вчиннння у його межах дій та прийняття рішень.

«З огляду на суперечливу та неоднозначну практику ВРП в питанні відводів, та невживання будь-яких заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів члена ВРП Маселка, хотів привернути увагу колег, яким ця інформація могла би бути корисною.

Знаючи, що Маселко чи афільовані із ним структури писали скарги на чималу кількість суддів, розміщую своє звернення до ВРП із цього питання. Можливо комусь воно також буде у нагоді.

Як відомо, завдяки голосам депутатів від заборонених проросійських партій, парламент призначив на посаду члена ВРП Маселко Р., який, серед іншого, є майже рекордсменом по кількості скарг на суддів», - зазначив Павло Вовк у своєму дописі.

У листі перелічені факти порушень, які, як зазначає Павло Вовк, мають місце у діяльності Романа Маселко.

Нижче наводимо сам лист.

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