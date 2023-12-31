Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Фото: dtkt.ua

Держпродспоживслужба пояснила, чи підлягає поверненню акційний товар. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Зазначається, що позначка «Акційний товар поверненню й обміну не підлягає» суперечить нормам чинного законодавства.

«Відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням», - сказано у повідомленні.

Держпродспоживслужба додає, що споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

«Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром», - йдеться у повідомленні.

Однак, це не стосується переліку товарів, які не підлягають обміну (поверненню) з підстав, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 р. №172.

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