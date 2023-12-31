Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

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Госпродпотребслужба объяснила, подлежит ли возврату акционный товар. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что отметка «Акционный товар возврату и обмену не подлежит» противоречит нормам действующего законодательства.

«Согласно статье 9 Закона Украины «О защите прав потребителей», потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или с других причин не может быть использован по назначению», - сказано в сообщении.

Госпродпотребслужба добавляет, что потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

«Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и если сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром», - говорится в сообщении.

Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. №172.

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