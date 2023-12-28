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Законопроект о мобилизации: Дмитрий Лубинец сообщил, что будут делать с пунктами, противоречащими Конституции

12:54, 28 декабря 2023
Конституция не запрещает ограничивать права, когда введен режим действия военного положения, сказал уполномоченный по правам человека.
Законопроект о мобилизации: Дмитрий Лубинец сообщил, что будут делать с пунктами, противоречащими Конституции
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона рассказал о совещании с руководством Минобороны по поводу нового законопроекта о мобилизации. По ее итогам, были найдены компромиссы по пунктам документа, нарушающим Конституцию.

"Конституция не запрещает ограничивать права, когда введен режим действия военного положения. Но в законопроекте не могут быть прямо нарушены права, указанные как базовые", - рассказал Лубинец.

Впрочем, во время совещания стороны достигли компромисса как обеспечить с одной стороны закон, а с другой — не нарушать права человека.

"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", - подчеркнул омбудсмен.

Ранее Лубинец сообщил, что в законопроекте о мобилизации есть нормы, которые противоречат Конституции. 

«Судебно-юридическая газета» публиковала полный текст законопроекта.

В нем содержатся ограничения для уклонистов и предусмотрена возможность электронных оповещений. 

Также мы сообщали, как изменится список лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

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