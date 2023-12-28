Законопроєкт про мобілізацію: Дмитро Лубінець повідомив, що робитимуть з пунктами, які суперечать Конституції

Конституція не забороняє обмежувати права, коли введений режим дії воєнного стану, сказав уповноважений з прав людини.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону розповів про нараду з керівництвом Міноборони щодо нового законопроєкту про мобілізацію. За її підсумками, було знайдено компроміси щодо пунктів документа, які порушують Конституцію.

"Конституція не забороняє обмежувати права, коли введений режим дії воєнного стану. Та у законопроєкті не можуть бути прямо порушені права, які зазначені як базові", - розповів Лубінець.

Втім, під час наради сторони досягли компроміс як забезпечити з одного боку закон, а з іншого — не порушувати права людини.

"При підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. І буде зроблено так, що права людей будуть забезпечені", - наголосив омбудсмен.

Раніше Лубінець повідомив, що у законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції.

«Судово-юридична газета» публікувала повний текст законопроекту.

В ньому містяться обмеження для ухилянтів і передбачена можливість електронних сповіщень.

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