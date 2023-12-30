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З 1 січня частині ВПО скасують виплати: кому перестануть надавати допомогу

12:20, 30 грудня 2023
Зокрема, йдеться про громадян, які перебувають за кордоном більш ніж 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.
З 1 січня частині ВПО скасують виплати: кому перестануть надавати допомогу
Фото: kremen.today
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В Україні з 1 січня 2024 року частина внутрішньо переміщених осіб більше не отримуватиме виплати від держави. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Зокрема, йдеться про громадян, які перебувають за кордоном більш ніж 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин.

Також не зможуть отримувати допомогу переселенці, які перебувають у місцях позбавлення волі чи були засуджені за колабораціонізм.

Хто залишиться без виплат:

  • ВПО, які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);
  • придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);
  • мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;
  • придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;
  • мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тис. грн.

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