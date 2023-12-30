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На Хмельниччині судили закладчицю синтетичних наркотиків

15:42, 30 грудня 2023
Жінка розповсюджувала синтетичні наркотики PVP та амфетамін за допомогою так званих закладок.
На Хмельниччині судили закладчицю синтетичних наркотиків
Джерело фото: Поліція Хмельницької області
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На Хмельниччині суд виніс вирок «закладчиці» синтетичних наркотиків, призначивши їй до шести років позбавлення волі з конфіскацію майна. Жінка віком 36 років визнана винною за статтею 307 частини 2 та частини 3 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного придбання, зберігання або збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

Поліцейські затримали жінку у червні цього року за розповсюдження синтетичних наркотиків PVP, амфетаміну та інших за допомогою так званих «закладок». В ході розслідування встановлено, що жінка з Хмельницького району отримала партію наркотиків поштою та розмістила їх у різних населених пунктах області, надсилаючи координати через месенджер.

Старокостянтинівський міськрайонний суд розглянувши матеріали провадження, визнав жінку винною у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечних психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах та призначив їй позбавлення волі на строк до шести років з конфіскацією майна.

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