У Празі пройшла демонстрація з вимогою дати Україні зброю

Близько сотні демонстрантів зібралися на центральну площу Праги.

Джерело фото: Укрінформ

Увечері 29 грудня приблизно сотня учасників масового зібрання вийшли на Вацлавську площу, розташовану в центрі Праги, з вимогою надання Україні військової допомоги та посилення санкцій проти росії. Про це повідомляє Radio Prague International.

Захід був організований за ініціативою групи «Голос України» у відповідь на ракетні атаки рф по території України.

Учасники протесту, основною частиною яких були українці, піднесли транспаранти, на яких вимагали надання Україні винищувачів F-16 та керованих ракет Taurus. Організатори протесту заявили: «російський терор можна зупинити лише за допомогою зброї та санкцій. Ми закликаємо вільний світ зупинити росію, перш ніж Росія знищить вільний світ та вб'є українців».

Учасники також висловили свою критику на Міжнародний олімпійський комітет, який, хоч і в неутралізованому статусі, дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у Олімпіаді-2024 у Парижі.

Також промовці підкреслювали, що російська військова техніка, як і раніше, містить компоненти зі США та інших країн Заходу.

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