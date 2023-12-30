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Законопроект про боротьбу з шахрайськими кол-центрами і фінансовими пірамідами розглянуть у першому читанні

Комітет рекомендував законопроект 10190  про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство.

Повідомлення про підозру відрізняється від обвинувального акта у частині дати скоєння злочину, - Верховний Суд виснував, чи це допустимо

Різний за змістом виклад у письмовому повідомленні про підозру та обвинувальному акті фактичних обставин кримінального правопорушення в частині дати скоєння протиправного діяння жодним чином не свідчить про порушення вимог кримінального процесуального закону.

Прийматимуть на держслужбу лише після проходження військової підготовки чи військової служби, а бронювати будуть не всіх чиновників

Уряд пропонує змінити умови вступу чиновників на посаду та бронювати лише високопосадовців у законопроекті про посилення мобілізації.

Верховний Суд скасував рішення судів, які відмовили засудженому в доставленні до зали суду, посилаючись на воєнний стан, але не навівши аргументів

Місцевий суд не умотивував, які саме обставини, пов’язані з воєнним станом, перешкоджають безпосередній участі в судовому засіданні засудженого, який наполягав на доставленні до зали суду.

Верховний Суд висловився щодо позбавлення обвинуваченого можливості виступити з останнім словом

Апеляційний суд ухвалив завершити апеляційний розгляд за відсутності другого обвинуваченого, не надавши останньому можливості виступити з останнім словом, вийшов до нарадчої кімнати та після виходу з неї оголосив резолютивну частину постановленого рішення.

  1. У світі

У Празі пройшла демонстрація з вимогою дати Україні зброю

11:40, 30 грудня 2023
Близько сотні демонстрантів зібралися на центральну площу Праги.
У Празі пройшла демонстрація з вимогою дати Україні зброю
Джерело фото: Укрінформ
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Увечері 29 грудня приблизно сотня учасників масового зібрання вийшли на Вацлавську площу, розташовану в центрі Праги, з вимогою надання Україні військової допомоги та посилення санкцій проти росії. Про це повідомляє Radio Prague International.

Захід був організований за ініціативою групи «Голос України» у відповідь на ракетні атаки рф по території України.

Учасники протесту, основною частиною яких були українці, піднесли транспаранти, на яких вимагали надання Україні винищувачів F-16 та керованих ракет Taurus. Організатори протесту заявили: «російський терор можна зупинити лише за допомогою зброї та санкцій. Ми закликаємо вільний світ зупинити росію, перш ніж Росія знищить вільний світ та вб'є українців».

Учасники також висловили свою критику на Міжнародний олімпійський комітет, який, хоч і в неутралізованому статусі, дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь у Олімпіаді-2024 у Парижі.

Також промовці підкреслювали, що російська військова техніка, як і раніше, містить компоненти зі США та інших країн Заходу.

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