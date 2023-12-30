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  1. В Україні

Правоохоронці викрили нарколабараторію в Ірпені

11:21, 30 грудня 2023
Поліцейські повідомили про підозру зловмисникам, які налагодили канал із виготовлення та збуту амфетаміну.
Правоохоронці викрили нарколабараторію в Ірпені
Джерело фото: Поліція Київської області
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Правоохоронці повідомили про підозру учасникам каналу виготовлення та збуту амфетаміну після проведення спецоперації у місті Ірпінь. Чотири чоловіки організували схему масового виробництва й продажу психотропної речовини. Про це повідомила поліція Київської області.

Один із учасників, 35-річний мешканець Ірпеня, створив нарколабораторію, використовуючи необхідне обладнання та інгредієнти для виготовлення амфетаміну. Його спільник з Гостомеля, також у свої 35 років, разом з іншим співучасником забезпечували матеріали для "виробництва" наркотиків, а потім реалізовували їх через посередників наркозалежним особам.

Після санкціонованих обшуків правоохоронці виявили лабораторію з необхідним обладнанням для виробництва наркотиків, прекурсори, 24 зіп–пакети з наркотичними речовинами, різного роду засоби, мобільні телефони, записні книги та інші матеріали, які слугуватимуть доказами у справі.

Фігурантам каналу загрожує відповідальність за фактом незаконного виробництва, придбання, зберігання, перевезення та збуту наркотичних речовин за попередньою змовою (ч. 2 ст. 307 ККУ). За цим статтями Кримінального кодексу України може бути застосоване покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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