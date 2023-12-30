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  1. В Украине

Правоохранители разоблачили нарколабараторию в Ирпене

11:21, 30 декабря 2023
Полицейские сообщили о подозрении злоумышленникам, которые наладили канал по изготовлению и сбыту амфетамина.
Правоохранители разоблачили нарколабараторию в Ирпене
Источник фото: Полиция Киевской области
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Правоохранители сообщили о подозрении участникам канала изготовления и сбыта амфетамина после проведения спецоперации в городе Ирпень. Четыре мужчины организовали схему массового производства и продажи психотропного вещества. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Один из участников, 35-летний житель Ирпеня, создал нарколабораторию, используя необходимое оборудование и ингредиенты для изготовления амфетамина. Его сообщник из Гостомеля, также в свои 35 лет, вместе с другим соучастником обеспечивали материалы для "производства" наркотиков, а затем реализовывали их через посредников наркозависимым лицам.

После санкционированных обысков правоохранители обнаружили лабораторию с необходимым оборудованием для производства наркотиков, прекурсоры, 24 зип-пакета с наркотическими веществами, разного рода средства, мобильные телефоны, записные книги и другие материалы, которые будут служить доказательствами по делу.

Фигурантам канала грозит ответственность по факту незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ по предварительному сговору (ч. 2 ст. 307 УКУ). По этим статьям Уголовного кодекса Украины может быть применено наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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