Правоохранители разоблачили нарколабараторию в Ирпене

Полицейские сообщили о подозрении злоумышленникам, которые наладили канал по изготовлению и сбыту амфетамина.

Источник фото: Полиция Киевской области

Правоохранители сообщили о подозрении участникам канала изготовления и сбыта амфетамина после проведения спецоперации в городе Ирпень. Четыре мужчины организовали схему массового производства и продажи психотропного вещества. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Один из участников, 35-летний житель Ирпеня, создал нарколабораторию, используя необходимое оборудование и ингредиенты для изготовления амфетамина. Его сообщник из Гостомеля, также в свои 35 лет, вместе с другим соучастником обеспечивали материалы для "производства" наркотиков, а затем реализовывали их через посредников наркозависимым лицам.

После санкционированных обысков правоохранители обнаружили лабораторию с необходимым оборудованием для производства наркотиков, прекурсоры, 24 зип-пакета с наркотическими веществами, разного рода средства, мобильные телефоны, записные книги и другие материалы, которые будут служить доказательствами по делу.

Фигурантам канала грозит ответственность по факту незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических веществ по предварительному сговору (ч. 2 ст. 307 УКУ). По этим статьям Уголовного кодекса Украины может быть применено наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.