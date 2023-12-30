Тайная слежка за пользователями: Google согласился урегулировать иск на $5 млрд

Истцы утверждают, об отслеживании их действий в браузерах в частном режиме.

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Google согласился на решение иска о тайном отслеживании использования Интернета миллионами пользователей, которые думали, что просматривают веб-страницы в частном режиме, - сообщает The Guardian.

Судья окружного суда в Окленде, штат Калифорния, приостановила запланированный судебный процесс по коллективному иску, который должен был начаться в феврале. Это произошло после того, как представители Google и представители потребителей заявили, что достигли предварительной договоренности.

Судебный иск на сумму не менее 5 миллиардов долларов избежал рассмотрения из-за заключения предварительного соглашения. Условия мирового соглашения остаются конфиденциальными, но стороны согласились на перечень обязательных условий, которые будут представлены для утверждения судом до 24 февраля 2024 года.

Истцы утверждали, что аналитика, файлы cookie и приложения Google позволяли компании отслеживать их активность, даже когда они использовали браузер Google Chrome в режиме "инкогнито" или другие браузеры в режиме "частного" просмотра. Это, по их утверждению, позволило Google получить доступ к личным данным, привычкам покупок и другим личным данным пользователей, что нарушает их приватность в сети Интернет.

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