Результаты разговора Остина с Умеровым: Пентагон пообещал непоколебимую поддержку Украины в войне с рф

Умеров и Остин обсудили воздушные атаки рф на Украину

Источник фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, во время которого обсудили масштабную ракетную атаку российской федерации на территорию Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер во время заседания Совета безопасности ООН.

В рамках разговора стороны обсудили "жестокие воздушные атаки рф на Украину, а также последнюю ситуацию на месяцах", как указано в правительственных кругах Соединенных Штатов. Ллойд Остин подтвердил готовность Соединенных Штатов и международной коалиции, в состав которой входит более полусотни стран, "продолжать поддержку народа Украины в непоколебимом ключе".

Оба министра также договорились о дальнейших контактах и сотрудничестве в будущем для решения текущих сложных ситуаций и поддержки Украины.

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