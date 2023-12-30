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Завершение квалифоценивания судей и создание нового админсуда, - Кабмин утвердил и передаст Еврокомиссии План Ukraine Facility для получения 50 млрд евро

Утвержденный Правительством План Ukraine Facility для получения финансового ресурса в 50 млрд евро предусматривает дальнейшие шаги по реформе судебной власти.

Судьи смогут получать награды, награды, грамоты, не связанные с осуществлением правосудия

Вступил в силу закон, расширяющий возможности награждения судей.

Зарплата членов Высшего совета правосудия и ВККС будет не менее 236 тысяч грн, - вступил в силу закон

Вступил в силу закон, согласно которому размер вознаграждения члена Высшего совета правосудия и ВККС устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5, то есть не менее 236 тысяч грн.

Срок хранения присужденных ЕСПЧ средств на депозитном счете ГИС увеличат до 5 лет

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Обнародована новая схема должностных окладов на должностях государственной службы на 2024 год, документ

Кабмин принял схему должностных окладов в должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов государственных органов в 2024 году.

  1. Общество

30 декабря: какой сегодня праздник и главные события

09:27, 30 декабря 2023
30 декабря мир отмечает День глобального планирования.
30 декабря: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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Мир отмечает 30 декабря несколько событий: День глобального планирования, День соды и Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. В США это празднуется как День бекона.

Какой сегодня церковный праздник

В церковном календаре эта дата является днем памяти святой Онисии Солунской. Она жила в III веке и получила хорошее образование, родившись в богатой семье. Еще с детства она посвятила свою жизнь религиозной службе и никогда не гордилась своим богатством. Анисья была кроткой и смиренной, раздав все свое имение бедным после смерти родителей. Впоследствии она попала в тюрьму из-за преследования христиан во времена императора Максимилиана и была убита мечом.

Календарь важных событий за 29 декабря:

29 декабря 1927 года в Токио начал свою работу первый метрополитен в Азии.

В 1947 году последний король Румынии Михай І отрекся от престола под давлением коммунистов.

В 1964 году была создана ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию. В 1992 году в Симферополе начала выходить украиноязычная газета "Кримська світлиця".

1993 год ознаменовался установлением дипломатических отношений между Израилем и Ватиканом.

В 1999 году Верховный Суд Украины признал неконституционными статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь.

30 декабря 2006 года в Багдаде состоялась казнь через повешение президента Ирака Саддама Хусейна, который руководил страной с 1979 по 2003 год.

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