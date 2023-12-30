30 декабря: какой сегодня праздник и главные события

30 декабря мир отмечает День глобального планирования.

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Мир отмечает 30 декабря несколько событий: День глобального планирования, День соды и Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. В США это празднуется как День бекона.

Какой сегодня церковный праздник

В церковном календаре эта дата является днем памяти святой Онисии Солунской. Она жила в III веке и получила хорошее образование, родившись в богатой семье. Еще с детства она посвятила свою жизнь религиозной службе и никогда не гордилась своим богатством. Анисья была кроткой и смиренной, раздав все свое имение бедным после смерти родителей. Впоследствии она попала в тюрьму из-за преследования христиан во времена императора Максимилиана и была убита мечом.

Календарь важных событий за 29 декабря:

29 декабря 1927 года в Токио начал свою работу первый метрополитен в Азии.

В 1947 году последний король Румынии Михай І отрекся от престола под давлением коммунистов.

В 1964 году была создана ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию. В 1992 году в Симферополе начала выходить украиноязычная газета "Кримська світлиця".

1993 год ознаменовался установлением дипломатических отношений между Израилем и Ватиканом.

В 1999 году Верховный Суд Украины признал неконституционными статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь.

30 декабря 2006 года в Багдаде состоялась казнь через повешение президента Ирака Саддама Хусейна, который руководил страной с 1979 по 2003 год.

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