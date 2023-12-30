30 грудня: яке сьогодні свято та головні події

30 грудня свят відзначає День глобального планування.

Джерело фото: objectiv.tv

Світ відзначає 30 грудня кілька подій: День глобального планування, День соди та Фестиваль величезних змін у останню хвилину. У США це святкується як День бекону.

Яке сьогодні церковне свято

В церковному календарі ця дата є днем пам’яті святої Онисії Солунської. Вона жила в III столітті і здобула гарну освіту, народившись в багатій родині. Ще змалечку вона присвятила своє життя релігійній службі і ніколи не пишалася своїм багатством. Онисія була лагідною та смиренною, роздавши все своє маєток бідним після смерті батьків. Згодом вона потрапила до в’язниці через переслідування християн за часів імператора Максиміліана та була вбита мечем.

Календар важливих подій за 29 грудня:

29 грудня 1927 року в Токіо розпочав свою роботу перший метрополітен в Азії.

У 1947 році останній король Румунії Міхай І зрікся престолу під тиском комуністів.

У 1964 році була створена ЮНКТАД - Конференція ООН з торгівлі та розвитку. У 1992 році в Сімферополі почала виходити україномовна газета "Кримська світлиця".

1993 рік відзначився встановленням дипломатичних відносин між Ізраїлем і Ватиканом.

У 1999 році Верховний Суд України визнав неконституційними статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару.

30 грудня 2006 року в Багдаді відбулася страта через повішення президента Іраку Саддама Хусейна, який керував країною з 1979 по 2003 рік.

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