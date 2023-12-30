росія атакувала Україну: ППО знищили 5 ударних дронів

рф атакувала Україну 10 безпілотниками.

Джерело фото: vsn.ua

У ніч на 30 грудня росія війська знову атакувала територію України 10 ударними дронами моделі Shahed-136/131. За інформацією, що надійшла від Генерального штабу Збройних сил України, протиповітряна оборона успішно забезпечила знищення 5 з цих безпілотників.

«Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною 5 ударних дронів знищено», - йдеться у повідомленні.

Попередньо вибухи лунали в Хмельницькій області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.