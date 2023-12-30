россия атаковала Украину: ПВО уничтожили 5 ударных дронов

рф атаковала Украину 10 беспилотниками.

Источник фото: vsn.ua

В ночь на 30 декабря россия войска снова атаковала территорию Украины 10 ударными дронами модели Shahed-136/131. По информации, поступившей от Генерального штаба Вооруженных сил Украины, противовоздушная оборона успешно обеспечила уничтожение 5 из этих беспилотников.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной 5 ударных дронов уничтожено", - говорится в сообщении.

Предварительно взрывы раздавались в Хмельницкой области.

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