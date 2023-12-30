Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Завершення кваліфоцінювання суддів та створення нового адмінсуду, - Кабмін затвердив і передасть Єврокомісії План Ukraine Facility для отримання 50 млрд євро

Затверджений Урядом План Ukraine Facility для отримання фінансового ресурсу у 50 млрд євро передбачає подальші кроки з реформи судової влади.

Судді зможуть отримувати нагороди, відзнаки, грамоти, не пов’язані із здійсненням правосуддя

Набув сили закон, який розширює можливості нагородження суддів.

Зарплата членів Вищої ради правосуддя та ВККС буде не менше 236 тисяч грн, - набув сили закон

Набув чинності закон, за яким розмір винагороди члена Вищої ради правосуддя та ВККС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5, тобто, не менше 236 тисяч грн.

Строк зберігання присуджених ЄСПЛ коштів на депозитному рахунку ДВС збільшать до 5 років

Кабмін вирішив «посилити захист прав людини і громадянина під час примусового виконання рішень».

Оприлюднено нову схему посадових окладів на посадах державної служби на 2024 рік, документ

Кабмін ухвалив схему посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році.

  1. В Україні
  2. / У світі

Результати розмови Остіна з Умеровим: Пентагон пообіцяв непохитну підтримку України у війні з рф

09:08, 30 грудня 2023
Умєров та Остін обговорили повітряні атаки рф на Україну.
Результати розмови Остіна з Умеровим: Пентагон пообіцяв непохитну підтримку України у війні з рф
Джерело фото: facebook.com/rustemumerov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим, під час якої обговорили масштабну ракетну атаку російської федерації на територію України. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер під час засідання Ради безпеки ООН.

У межах розмови сторони обговорили «жорстокі повітряні атаки рф на Україну, а також останню ситуацію на місяцях», як зазначено в урядових колах Сполучених Штатів. Ллойд Остін підтвердив готовність Сполучених Штатів і міжнародної коаліції, до складу якої входить понад півсотні країн, «продовжувати підтримку народу України в непохитному ключі».

Обидва міністри також домовилися про подальші контакти та співпрацю у майбутньому для вирішення поточних складних ситуацій та підтримки України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні