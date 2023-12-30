Результати розмови Остіна з Умеровим: Пентагон пообіцяв непохитну підтримку України у війні з рф

Умєров та Остін обговорили повітряні атаки рф на Україну.

Джерело фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим, під час якої обговорили масштабну ракетну атаку російської федерації на територію України. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер під час засідання Ради безпеки ООН.

У межах розмови сторони обговорили «жорстокі повітряні атаки рф на Україну, а також останню ситуацію на місяцях», як зазначено в урядових колах Сполучених Штатів. Ллойд Остін підтвердив готовність Сполучених Штатів і міжнародної коаліції, до складу якої входить понад півсотні країн, «продовжувати підтримку народу України в непохитному ключі».

Обидва міністри також домовилися про подальші контакти та співпрацю у майбутньому для вирішення поточних складних ситуацій та підтримки України.

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