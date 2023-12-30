Таємна стежка за користувачами: Google погодився врегулювати позов на $5 млрд

Позивачі стверджують про відстежування їх дій у браузерах у приватному режимі.

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Google погодився на вирішення позову щодо таємного відстеження використання Інтернету мільйонами користувачів, які думали, що переглядають веб-сторінки у приватному режимі, – повідомляє The Guardian.

Суддя окружного суду в Окленді, штат Каліфорнія, призупинила запланований судовий процес у колективному позові, який мав розпочатися у лютому. Це сталося після того, як представники Google та представники споживачів заявили, що досягли попередньої домовленості.

Судовий позов на суму щонайменше 5 мільярдів доларів уникнув розгляду через укладення попередньої угоди. Умови мирової угоди залишаються конфіденційними, але сторони погодилися на перелік обов’язкових умов, які будуть представлені для затвердження судом до 24 лютого 2024 року.

Позивачі твердили, що аналітика, файли cookie та додатки Google дозволяли компанії відстежувати їхню активність, навіть коли вони використовували браузер Google Chrome у режимі "інкогніто" чи інші браузери у режимі "приватного" перегляду. Це, за їх ствердженням, дозволило Google отримати доступ до особистих даних, звичок покупок та інших особистих даних користувачів, що порушує їх приватність у мережі Інтернет.

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