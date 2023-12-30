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В Праге прошла демонстрация с требованием дать Украине оружие

11:40, 30 декабря 2023
Около сотни демонстрантов собрались на центральную площадь Праги.
В Праге прошла демонстрация с требованием дать Украине оружие
Источник фото: Укринформ
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Вечером 29 декабря примерно сотня участников массового собрания вышли на Вацлавскую площадь, расположенную в центре Праги, с требованием предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против россии. Об этом сообщает Radio Prague International.

Мероприятие было организовано по инициативе группы "Голос Украины" в ответ на ракетные атаки рф по территории Украины.

Участники протеста, основной частью которых были украинцы, преподнесли транспаранты, на которых требовали предоставления Украине истребителей F-16 и управляемых ракет Taurus. Организаторы протеста заявили: "российский террор можно остановить только с помощью оружия и санкций. Мы призываем свободный мир остановить россию, прежде чем Россия уничтожит свободный мир и убьет украинцев".

Участники также выразили свою критику на Международный олимпийский комитет, который, хоть и в неутрализованном статусе, позволил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.

Также выступающие подчеркивали, что российская военная техника по-прежнему содержит компоненты из США и других стран Запада.

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