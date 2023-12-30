На Хмельнитчине судили закладчицу синтетических наркотиков

Женщина распространяла синтетические наркотики PVP и амфетамин с помощью так называемых закладок.

Источник фото: Полиция Хмельницкой области

В Хмельницкой области суд вынес приговор "закладчице" синтетических наркотиков, назначив ей до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщина в возрасте 36 лет признана виновной по статье 307 части 2 и части 3 Уголовного кодекса Украины, которая касается незаконного приобретения, хранения или сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

Полицейские задержали женщину в июне этого года за распространение синтетических наркотиков PVP, амфетамина и других с помощью так называемых "закладок". В ходе расследования установлено, что женщина из Хмельницкого района получила партию наркотиков по почте и разместила их в разных населенных пунктах области, присылая координаты через мессенджер.

Староконстантиновский горрайонный суд рассмотрев материалы производства, признал женщину виновной в незаконном приобретении, хранении и сбыте особо опасных психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах и назначил ей лишение свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.

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