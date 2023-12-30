С 1 января части ВПЛ отменят выплаты: кому перестанут оказывать помощь

В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Фото: kremen.today

В Украине с 1 января 2024 часть внутренне перемещенных лиц больше не будет получать выплаты от государства. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Кто останется без выплат:

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

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