В Україні звели держбюджет за 2023 рік з дефіцитом 1,33 трлн грн

За рік до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,66 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

В Україні підрахували виконання державного бюджету за 2023 рік. За даними Міністерства фінансів, державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1,33 трлн грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду на 2023 рік дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень.

У Мінфіні пишуть наступне:

За оперативними даними Державної казначейської служби України, у грудні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 127,1 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

35,7 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

– податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 22,5 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, виконаних робіт і наданих послуг (зібрано 33,4 млрд грн, відшкодовано – 10,9 млрд грн);

– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, виконаних робіт і наданих послуг (зібрано 33,4 млрд грн, відшкодовано – 10,9 млрд грн); 20,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

– податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 8,3 млрд грн – акцизного податку;

– акцизного податку; 4,1 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

– податку на прибуток підприємств; 3,2 млрд грн – ввізного та вивізного мита;

– ввізного та вивізного мита; 3,0 млрд грн – рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у грудні 2023 року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): її обсяг за підсумками місяця становив 20,5 млрд гривень.

Виконання за 2023 рік

У 2023 році до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,66 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

366,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

214,6 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, виконаних робіт і наданих послуг (зібрано 347,0 млрд грн, відшкодовано – 132,4 млрд грн);

176,0 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

143,8 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

103,9 млрд грн – акцизного податку;

56,1 млрд грн – рентної плати за користування надрами;

30,7 млрд грн – ввізного та вивізного мита.

Водночас виконання річного розпису доходів Державною податковою службою України становило 100,7 % (+4,9 млрд грн), Державною митною службою України – 93,9 % (-25,7 млрд гривень). Основною причиною менших надходжень митних платежів стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також більш міцний, порівняно з прогнозним, курс гривні до долара США.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у минулому році стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив 425,4 млрд гривень.

Найбільшим донором грантової підтримки у 2023 році були Сполучені Штати Америки (400,5 млрд гривень). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Японії, Норвегії, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 25 млрд гривень. Кошти спрямовано до державного бюджету через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE in Ukraine.

35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від Національного банку України як частина його прибутку, отриманого за 2022 рік.

Загалом за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 478,1 млрд грн надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у вигляді ЄСВ, в тому числі 53,1 млрд грн – у грудні.

За оперативними даними Державної казначейської служби України, за 2023 рік касові видатки державного бюджету становили понад 4 трлн грн, у тому числі загального фонду – 3,03 трлн грн, або 98 % від розпису звітного періоду.

За 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1,33 трлн грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду на 2023 рік дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн грн, або 73,7 % від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 552,6 млрд грн, у тому числі в іноземній валюті 164,1 млрд грн (3,68 млрд дол. США та 735,8 млн євро).

Водночас за рахунок випуску військових ОВДП залучено 281,8 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн грн (або $30,9 млрд).

Водночас, за оперативними даними, платежі з погашення державного боргу за січень – грудень 2023 року становлять 436,5 млрд грн (95,8 % плану), платежі з обслуговування – 247,4 млрд грн (93,3 % плану).

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень – грудень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

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