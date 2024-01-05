Комік Юрій Великий потрапив до бази «Миротворець» через скандал із переселенкою зі Скадовська

До бази «Миротворець» також внесли артистку Ірину Гатун.

Фото: informator.ua

Як раніше повідомлялося, на телеканал «1+1» подали скаргу через номер «Кварталу 95», у якому висміяли мешканців окупованого Скадовська.

Згодом коміка Юрія Великого, який зіграв у номері одну з головних ролей – чоловіка із Закарпаття, – внесли до бази «Миротворець».

Його внесли до «Миротворця» за такими звинуваченнями: «Участь у гуманітарній агресії проти України. Публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російсько-фашистськими загарбниками територіях».

Варто додати, що після скандального виступу у «Новорічному кварталі» до бази «Миротворець» також потрапила артистка Ірина Гатун.

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