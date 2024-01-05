Комик Юрий Великий попал в базу «Миротворец» из-за скандала с переселенкой из Скадовска

В базу «Миротворец» также внесли артистку Ирину Гатун.

Фото: informator.ua

Как ранее сообщалось, на телеканал «1+1» подали жалобу из-за номера «Квартала 95», в котором высмеяли жителей оккупированного Скадовска.

Позже комика Юрия Великого, сыгравшего в номере одну из главных ролей – мужчину из Закарпатья – внесли в базу «Миротворец».

Его внесли в «Миротворец» по следующим обвинениям: «Участие в гуманитарной агрессии против Украины. Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях».

Стоит добавить, что после скандального выступления в «Новогоднем квартале» в базу «Миротворец» также попала артистка Ирина Гатун.

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