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Срок пользования арендованным земельным участком сельхозназначения закончился после введения военного положения, - ВС указал, когда договор аренды считается возобновленным

Законодатель в Переходных положениях Земельного кодекса предусмотрел специальный случай возобновления договора аренды земельных участков, срок пользования по которым закончился после введения военного положения.

Лицензионный договор, совершенный одним из сосубъектов прав на торговую марку, правомерен до момента опровержения презумпции правомерности путем признания его судом недействительным, - Верховный Суд

Поскольку в нормах Закона «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» иначе определены правовые последствия отсутствия договора между сосубъектами прав на торговую марку и это противоречит статье 428 ГК, то с учетом правила о приоритетности норм ГК над нормами других законов применению подлежит статья 428 ГК.

Верховный Суд определил, является ли проживание ребенка с одним родителем и существование у другого задолженности по уплате алиментов основанием для увеличения доли в имуществе

Мать ребенка считала, что поскольку бывший муж имеет задолженность по уплате алиментов, есть основания для отступления от принципа равенства долей при разделе имущества супругов и признании за ним права собственности на 3/4 доли квартиры, а за мужем – права собственности на 1/4.

ВККС в 2024 году: какие проблемы придется преодолевать Комиссии в новом году

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Вступили в силу изменения в закон о доступе к судебным решениям по засекречиванию определенных категорий определений судов.

  1. В Украине

Комик Юрий Великий попал в базу «Миротворец» из-за скандала с переселенкой из Скадовска

11:19, 5 января 2024
В базу «Миротворец» также внесли артистку Ирину Гатун.
Комик Юрий Великий попал в базу «Миротворец» из-за скандала с переселенкой из Скадовска
Фото: informator.ua
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Как ранее сообщалось, на телеканал «1+1» подали жалобу из-за номера «Квартала 95», в котором высмеяли жителей оккупированного Скадовска.

Позже комика Юрия Великого, сыгравшего в номере одну из главных ролей – мужчину из Закарпатья – внесли в базу «Миротворец».

Его внесли в «Миротворец» по следующим обвинениям: «Участие в гуманитарной агрессии против Украины. Публичное надругательство над украинскими гражданами, которые находятся на оккупированных российско-фашистскими захватчиками территориях».

Стоит добавить, что после скандального выступления в «Новогоднем квартале» в базу «Миротворец» также попала артистка Ирина Гатун.

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