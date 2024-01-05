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  1. В Україні

У Львові оголосили конкурс на облаштування Меморіального комплексу військових поховань

20:42, 5 січня 2024
Реєстрація учасників триватиме до 21 січня 2024 року, а прийом їхніх пропозицій – до 18 березня.
У Львові оголосили конкурс на облаштування Меморіального комплексу військових поховань
Фото: hromadske.ua
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У Львові оголосили конкурс на кращу пропозицію Меморіального комплексу військових поховань, який облаштують у Личаківському районі міста. Про це заявив мер Андрій Садовий.

Прийом заявок на участь стартував 5 січня.

«Ми маємо берегти цю памʼять для майбутніх поколінь. Кожен, хто живе в Україні, у Львові має знати, якою ціною сучасні Герої сьогодні захищають свою землю», – зазначив Садовий.

Комплекс буде розташований на вулиці Мечнікова.

Реєстрація учасників триватиме до 21 січня 2024 року, а прийом їхніх пропозицій – до 18 березня. Результати архітектурного конкурсу будуть відомі на початку квітня.

Переможцям виплатять премії: за 1 місце – 500 тисяч гривень, за 2 місце – 300 тисяч гривень, а за 3 місце – 200 тисяч гривень. Фінансуватимуть конкурс за кошти благодійників.

«Архітектурний комплекс має стати памʼяткою архітектури XXI століття, але також і місцем сили для кожного українця», – додав Садовий.

Організатори конкурсу очікують на велику кількість проєктів, щоб з-поміж них обрати найкращий.

«Це наша історія, великий біль і страждання людей. Для нас ця пам’ять важлива. Наші діти і внуки мають пам'ятати і знати цю історію. Меморіальні комплекси дають таку можливість», – сказав мер.

Деталі технічного завдання для архітектурного конкурсу робоча група обговорила 13 грудня 2023 року. Вона складалася з істориків, представників мистецьких середовищ, культурних діячів Львова.

Вони погодили, що вигляд намогильних плит для загиблих захисників може відрізнятися залежно від їхньої релігійної чи конфесійної приналежності.

Також у межах комплексу планують зробити міжконфесійну молитовну залу – каплицю, колумбарій та інформаційний центр для відвідувачів.

«Ми хочемо бачити інклюзивний простір, адже багато побратимів будуть відвідувати комплекс на кріслах колісних. Також зону для днів пам’яті, бо ближче до вулиці Мечникова можуть бути доволі великі зібрання.

З одного боку це має бути комфортний простір з точки зору доступності і перебування, а з іншого – він має нести на собі меморіальну функцію і бути значущим», – наголосив фахівець із містопланування Антон Коломєйцев.

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