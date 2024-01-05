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Во Львове объявили конкурс на обустройство Мемориального комплекса военных захоронений

20:42, 5 января 2024
Регистрация участников продлится до 21 января 2024 года, а прием их предложений – до 18 марта.
Во Львове объявили конкурс на обустройство Мемориального комплекса военных захоронений
Фото: hromadske.ua
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Во Львове объявили конкурс на лучшее предложение Мемориального комплекса военных захоронений, который будет обустроен в Лычаковском районе города. Об этом заявил мэр Андрей Садовый.

Прием заявок на участие стартовал 5 января.

«Мы должны беречь эту память для будущих поколений. Каждый живущий в Украине во Львове должен знать, какой ценой современные Герои сегодня защищают свою землю», – отметил Садовый.

Комплекс будет расположен на улице Мечникова.

Регистрация участников продлится до 21 января 2024 года, а прием их предложений – до 18 марта. Результаты архитектурного конкурса будут известны в начале апреля.

Победителям выплатят премии: за 1 место – 500 тысяч гривен, за 2 место – 300 тысяч гривен, а за 3 место – 200 тысяч гривен. Будут финансировать конкурс за средства благотворителей.

«Архитектурный комплекс должен стать памятником архитектуры XXI века, но также местом силы для каждого украинца», – добавил Садовый.

Организаторы конкурса ожидают большое количество проектов, чтобы из них выбрать лучший.

«Это наша история, большая боль и страдания людей. Для нас эта память важна. Наши дети и внуки должны помнить и знать эту историю. Мемориальные комплексы дают такую возможность», – сказал мэр.

Подробности технического задания для архитектурного конкурса рабочая группа обсудила 13 декабря 2023 года. Она состояла из историков, представителей художественных сред, культурных деятелей Львова.

Они согласовали, что вид нагробных плит для погибших защитников может отличаться в зависимости от их религиозной или конфессиональной принадлежности.

Также в рамках комплекса планируется сделать межконфессиональный молитвенный зал – часовню, колумбарий и информационный центр для посетителей.

«Мы хотим видеть инклюзивное пространство, ведь многие собратья будут посещать комплекс на колесных креслах. Также зона для дней памяти, потому что ближе к улице Мечникова могут быть довольно большие собрания.

С одной стороны, это должно быть комфортное пространство с точки зрения доступности и пребывания, а с другой – оно должно нести на себе мемориальную функцию и быть значимым», – отметил специалист по градопланированию Антон Коломейцев.

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