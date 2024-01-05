У Державний аграрний реєстр додали функцію подання звітності до органів статистики

Для користувачів Державного аграрного реєстру доступна нова функція - заповнення та подання електронної звітності до органів статистики.

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що для користувачів Державного аграрного реєстру доступна нова функція - заповнення та подання електронної звітності до органів статистики. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Наразі подати звітність онлайн через ДАР можна за формою № 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» і № 24-сг (місячна) «Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин».

Для подання звіту потрібно знайти на панелі навігації Кабінету агровиробника у ДАР розділ “Електронні документи” та перейти на сторінку “Шаблони”. Після обрання звітного періоду та типу звіту, система згенерує новий електронний документ, в який необхідно внести відповідну інформацію. Заповнений документ можна зберегти як чернетку, щоб пізніше відредагувати та подати звіт або одразу надіслати звіт до органів статистики.

У разі натискання кнопки “Надіслати”, документ потрібно спочатку підписати, а потім зашифрувати - обидві дії виконується за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо усі дії виконані вірно, статус документа на сторінці “Мої документи” розділу “Електронні документи” зміниться на “Надісланий”. Після прийняття органами статистики статус звіту зміниться на “Прийнято”.

Для отримання квитанції про прийняття звіту органами статистики потрібно натиснути на комірку справа напроти документу з позначкою “Прийнято” та перейти на вкладку “Файли” та розшифрувати отриману квитанцію за допомогою КЕП.

Детальна інструкція із подання звітів до органів статистики за формою № 29-сг та №24-сг доступна за посиланням.

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