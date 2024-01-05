В Государственный аграрный реестр добавили функцию представления отчетности в органы статистики

Для пользователей Государственного аграрного реестра доступна новая функция – заполнение и представление электронной отчетности в органы статистики.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что для пользователей Государственного аграрного реестра доступна новая функция – заполнение и представление электронной отчетности в органы статистики. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Подать отчетность онлайн через ГАР можно по форме № 29-сг (годовая) «Отчет о площадях и валовых сборах сельскохозяйственных культур, плодов, ягод и винограда» и № 24-сг (месячная) «Отчет о производстве продукции животноводства и количестве сельскохозяйственных животных».

Для представления отчета нужно найти на панели навигации Кабинета агропроизводителя в ГАР раздел «Электронные документы» и перейти на страницу «Шаблоны». После выбора отчетного периода и типа отчета система сгенерирует новый электронный документ, в который необходимо внести соответствующую информацию. Заполненный документ можно сохранить как черновик, чтобы позже отредактировать и подать отчет или сразу отправить отчет в органы статистики.

При нажатии кнопки “Отправить” документ необходимо сначала подписать, а затем зашифровать - оба действия выполняются с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если все действия выполнены правильно, статус документа на странице «Мои документы» раздела «Электронные документы» изменится на «Отправленный». После принятия органами статистики статус отчета изменится на «Принят».

Для получения квитанции о принятии отчета органами статистики нужно нажать на ячейку справа напротив документа с пометкой «Принято» и перейти на вкладку «Файлы» и расшифровать полученную квитанцию с помощью КЭП.

Подробная инструкция по представлению отчетов в органы статистики по форме №29-сг и №24-сг доступна по ссылке.

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