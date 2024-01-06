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  1. В Украине

В какие сроки должны уплатить единый налог плательщики ІІІ группы: разъяснение

15:08, 6 января 2024
«Единщики» ІІІ группы (кроме электронных резидентов) уплачивают единый налог в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи декларации за соответствующий квартал.
В какие сроки должны уплатить единый налог плательщики ІІІ группы: разъяснение
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Государственная налоговая служба в Тернопольской области разъяснила, в какие сроки должны уплатить единый налог плательщики ІІІ группы.

Так, согласно абзацу первому п. 296.3 НКУ плательщики единого налога третьей группы подают в контролирующий орган налоговую декларацию плательщика единого налога в сроки, установленные для квартального налогового (отчетного) периода.

Налоговые декларации, кроме случаев, предусмотренных НКУ, представляются за базовый отчетный (налоговый) период, равный календарному кварталу или календарному полугодию (в том числе в случае уплаты квартальных или полугодовых авансовых взносов) – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (полугодия) (пп. 49.18.2 НКУ).

При этом если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем (п. 49.20 НКУ).

Плательщики единого налога третьей группы (кроме электронных резидентов (е-резидентов) уплачивают единый налог в течение 10 календарных дней после предельного срока подачи налоговой декларации за налоговый (отчетный) квартал (п. 295.3 НКУ)).

Если предельный срок уплаты налогового обязательства приходится на выходной или праздничный день, последним днем уплаты налогового обязательства считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем (абзац тринадцатый п. 57.1 НКУ).

Уплата единого налога плательщиками третьей группы (кроме электронных резидентов (е-резидентов)) осуществляется по месту налогового адреса (п. 295.4 НКУ).

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