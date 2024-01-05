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  1. В Україні

Обґрунтованість видачі лікарняного: чи може роботодавець звернутись до ПФ за проведенням перевірки

22:21, 5 січня 2024
У разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутись до органів Пенсійного фонду України.
Обґрунтованість видачі лікарняного: чи може роботодавець звернутись до ПФ за проведенням перевірки
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Пенсійний фонд України пояснив, чи може роботодавець звернутись до ПФУ за проведенням перевірки обґрунтованості видачі працівнику листка непрацездатності. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Відповідно до Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутись до органів Пенсійного фонду України.

«У такому разі проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для їх формування, здійснюють особи, уповноважені на це правлінням Пенсійного фонду України», - сказано у повідомленні.

У ПФУ додають, що результати проведення перевірок оформлюються та направляються страхувальнику офіційним листом.

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