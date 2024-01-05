Обоснованность выдачи больничного: может ли работодатель обратиться в ПФ за проведением проверки

В случае возникновения сомнения по поводу правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь может письменно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли работодатель обратиться в ПФУ за проведением проверки обоснованности выдачи работнику листа нетрудоспособности. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Законом Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании» в случае возникновения сомнения относительно правомерности выдачи или продления листка нетрудоспособности страхователь может письменно обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

«В таком случае проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для их формирования, осуществляют лица, уполномоченные на это правлением Пенсионного фонда Украины», - говорится в сообщении.

В ПФУ добавляют, что результаты проведения проверок оформляются и направляются страхователю официальным письмом.

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