В Киеве задержали россиянина, который совершил серию нападений и ограблений

В Киеве следователи сообщили о подозрении россиянину, который совершил разбойное нападение на столичную аптеку и вероятно ограбил ломбард.

Источник фото: полиция Киева

В Киеве разоблачили и сообщили о подозрении россиянину, который совершил разбойное нападение на аптеку, отобрав почти 10 000 гривен, угрожая ножом. Это преступление было совершено летом прошлого года. Подозреваемого также обвиняют в похожем нападении на ломбард в Вышгороде, где он забрал золотые изделия и деньги, - сообщает полиция Киева.

В результате тщательного расследования, проведенного совместно с полицией Киевщины, удалось установить, что мужчина, которого уже задержали на территории Киевщины за разбойное нападение на ломбард, совершил подобное преступление и в Киеве, совершив нападение на аптеку.

Согласно слов следователя Днепровского управления полиции, Виктории Величко, злоумышленник под угрозой ножа требовал от фармацевта деньги и убежал, после чего полиция начала досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный в условиях военного положения.

Экспертизы подтвердили причастность подозреваемого к этому преступлению, кроме того, его опознала потерпевшая. Сейчас мужчина находится под стражей, а ему сообщено о подозрении. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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