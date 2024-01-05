У Києві затримали росіянина, який вчинив серію нападів та пограбувань

У Києві слідчі повідомили про підозру росіянину, який скоїв розбійний напад на столичну аптеку та ймовірно пограбував ломбард.

Джерело фото: поліція Києва

У Києві викрито та повідомлено про підозру росіянину, який вчинив розбійний напад на аптеку, відібравши майже 10 000 гривень, погрожуючи ножем. Цей злочин був скоєний влітку минулого року. Підозрюваного також звинувачують у схожому нападі на ломбард у Вишгороді, де він забрав золоті вироби та гроші, – повідомляє поліція Києва.

У результаті ретельного розслідування, проведеного спільно з поліцією Київщини, вдалося встановити, що чоловік, якого вже затримали на території Київщини за розбійний напад на ломбард, вчинив подібний злочин і в Києві, здійснивши напад на аптеку.

Відповідно до слов слідчої Дніпровського управління поліції, Вікторії Величко, зловмисник під погрозою ножа вимагав від фармацевта гроші і втік, після чого поліція розпочала досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Експертизи підтвердили причетність підозрюваного до цього злочину, крім того, його впізнала потерпіла. Зараз чоловік перебуває під вартою, а йому повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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