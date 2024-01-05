Долучення жінок до військової служби має залишатися добровільним, – Стефанчук

Стефанчук поки не бачить необхідності в примусовій мобілізації жінок.

Джерело фото: rada.gov.ua

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловився щодо долучення жінок до військової служби, зазначивши, що цей процес має відбуватися тільки за їхньою добровільною згодою. Хоча обов'язок захищати Вітчизну є універсальним, долучення жінок до військових сил повинно лишатися добровільним, – заявив Стефанчук в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Обов'язок захищати Вітчизну в нас - універсальний. Але я глибоко переконаний, що питання долучення жінок до війська має залишатися таким, як зараз є, тобто виключно за їхньою згодою. І я не бачу необхідності в примусовій мобілізації жінок», – розповів Стефанчук.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що, в разі ухвалення, не підпише закон про примусову мобілізацію жінок для військової служби.

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