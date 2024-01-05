Привлечение женщин к военной службе должно оставаться добровольным, – Стефанчук

Стефанчук пока не видит необходимости в принудительной мобилизации женщин.

Источник фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук высказался относительно привлечения женщин к военной службе, отметив, что этот процесс должен происходить только по их добровольному согласию. Хотя обязанность защищать Отечество является универсальной, привлечение женщин к военным силам должно оставаться добровольным, - заявил Стефанчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Обязанность защищать Отечество у нас - универсальная. Но я глубоко убежден, что вопрос привлечения женщин в армию должен оставаться таким, как сейчас есть, то есть исключительно с их согласия. И я не вижу необходимости в принудительной мобилизации женщин", - рассказал Стефанчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, в случае принятия, не подпишет закон о принудительной мобилизации женщин для военной службы.

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