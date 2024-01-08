Аварія на водопроводі на Борщагівці в Києва: витік води локалізували

Фахівці ліквідували підтоплення та забруднення проїжджої частини, рух транспорту здійснюється безперешкодно.

Джерело фото: скріншот із відео КМДА

Витік води на бульварі Жуля Верна на Бощагівці локалізовано. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

На місці відповідальні служби обстежують усі комунікації, після чого фахівці «Київводоканала» розпочнуть ремонтні роботи.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в результаті аварійної ситуації без водопостачання тимчасово лишаються 2 житлові будинки. Для потреб споживачів розміщена автоцистерна з питною водою.

Фахівці «Київавтодору» ліквідували підтоплення та забруднення проїжджої частини, рух транспорту здійснюється безперешкодно.

Як раніше повідомлялося, на Борщагівці сталася аварія на мережах холодного водопостачання, що призвело до витоку холодної води на проїжджу частину. На місці одразу розпочали роботу фахівці.

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