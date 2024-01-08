Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК буде складати протоколи за порушення доброчесного лобіювання, - Комітет рекомендував Раді схвалити законопроект

Діяльність громадських активістів не буде підпадати під визначення лобізму, і вони не будуть підпадати під ризик відповідальності.

Водій повинен зрозуміти, що поліція намагається зупинити саме його автомобіль – позиція суду щодо невиконання водіями вимог про зупинку

Суд вказав, які докази має надати поліція, коли звинувачує водія у небажанні зупинитися на вимогу патрульних.

Як будуть карати за плагіат та написання робіт за допомоги ChatGPT, - внесений законопроект про академічну доброчесність

Руслан Стефанчук з колегами внесли до Верховної Ради законопроект про академічну доброчесність: кого та як будуть карати за плагіат та роботи, написані штучним інтелектом.

Суперечать Конституції, - ГНЕУ Верховної Ради оцінило норми законопроекту про мобілізацію щодо обмеження ухилянтів у розпорядженні коштами та нерухомістю

Законопроект про мобілізацію пропонує заборонити операції з майном та обмежити у розпорядженні грошима ухилянтів, але це не узгоджується з чинним законодавством, зазначили у ГНЕУ Верховної Ради.

Які проблеми в діяльності НАБУ виявили іноземні експерти: недоліки в управлінні, надмірна бюрократія та звітність, вибірковість при розслідуванні злочинів

Іноземні аудитори вважають, що настав час реформування НАБУ, інакше Бюро може очікувати «стагнація» та «падіння морального духу».

  1. В Україні

Аварія на водопроводі на Борщагівці в Києва: витік води локалізували

15:40, 8 січня 2024
Фахівці ліквідували підтоплення та забруднення проїжджої частини, рух транспорту здійснюється безперешкодно.
Аварія на водопроводі на Борщагівці в Києва: витік води локалізували
Джерело фото: скріншот із відео КМДА
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Витік води на бульварі Жуля Верна на Бощагівці локалізовано. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

На місці відповідальні служби обстежують усі комунікації, після чого фахівці «Київводоканала» розпочнуть ремонтні роботи.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, в результаті аварійної ситуації без водопостачання тимчасово лишаються 2 житлові будинки. Для потреб споживачів розміщена автоцистерна з питною водою.

Фахівці «Київавтодору» ліквідували підтоплення та забруднення проїжджої частини, рух транспорту здійснюється безперешкодно.

Як раніше повідомлялося, на Борщагівці сталася аварія на мережах холодного водопостачання, що призвело до витоку холодної води на проїжджу частину. На місці одразу розпочали роботу фахівці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Шевель
    Ольга Шевель
    суддя Східного апеляційного господарського суду