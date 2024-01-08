Авария на водопроводе на Борщаговке у Киева: утечку воды локализовали

Специалисты ликвидировали подтопление и загрязнение проезжей части, движение транспорта осуществляется беспрепятственно.

Источник фото: скриншот из видео КГГА

Утечка воды на бульваре Жюля Верна на Бощаговке локализована. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

На месте ответственные службы обследуют все коммуникации, после чего специалисты «Киевводоканала» начнут ремонтные работы.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, в результате аварийной ситуации без водоснабжения временно остаются 2 жилых дома. Для нужд потребителей размещена автоцистерна с питьевой водой.

Специалисты «Киевавтодора» ликвидировали подтопление и загрязнение проезжей части, движение транспорта осуществляется беспрепятственно.

Как ранее сообщалось, на Борщаговке произошла авария на сетях холодного водоснабжения, что привело к утечке холодной воды на проезжую часть. На месте сразу приступили к работе специалисты.

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