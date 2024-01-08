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В Чехии увеличили выплаты на жилье для беженцев из Украины: что нужно знать

21:40, 8 января 2024
Увеличенную компенсацию жилья получат около 66 тысяч человек с временной защитой.
В Чехии увеличили выплаты на жилье для беженцев из Украины: что нужно знать
Фото: Pixabay, Уніан
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В Чехии с начала года увеличили выплаты на жилье для уязвимых лиц с временной защитой. Повышение финансирования будет касаться более 60 тысяч украинских беженцев. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Это предусмотрено поправками к закону Lex Ukrajina, вступившими в силу 1 января.

Так, в стране повысили выплаты на жилье для украинских беженцев из категории уязвимых лиц. Ожидается, что увеличенную компенсацию жилья получат около 66 тысяч человек с временной защитой.

В частности, в зарегистрированном жилье на одного человека будет выплачиваться 6000 крон (244 евро), в незарегистрированном – 4800 крон (195 евро). До сих пор выплаты были вдвое меньше – 3000 и 2400 крон соответственно. Максимальная выплата для семьи из 5 и более человек – 30 000 (1222 евро) и 24 000 крон (978 евро).

«Увеличение расходов на жилье для группы уязвимых лиц среди беженцев с временной защитой является ключевым. Мотивация иностранцев искать жилье в зависимости от их дохода и ситуации будет способствовать их лучшей интеграции в Чехии», – отметил министр труда и социальных дел Мариан Юречко.

В настоящее время уязвимые лица имеют право на бесплатное жилье от государства неограниченное время, тогда как другие беженцы – всего 150 дней. С 1 сентября 2024 все категории людей с временной защитой смогут проживать в предоставленном государством жилье до 90 дней. После истечения этого срока беженцам нужно будет выехать из бесплатного жилья и арендовать квартиру или комнату самостоятельно.

С 1 января обратиться за бесплатным государственным гуманитарным жильем можно будет только в KACPU (Региональный центр помощи Украине) в городе Острава. Оттуда беженцев расселят в регионы, где будут свободные места. Выбирать тип жилья или населенный пункт не будут разрешены.

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