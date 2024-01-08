У Чехії збільшили виплати на житло для біженців з України: що слід знати

Збільшену компенсацію житла отримають приблизно 66 тисяч людей із тимчасовим захистом.

Фото: Pixabay, Уніан

У Чехії з початку року збільшили виплати на житло для вразливих осіб із тимчасовим захистом. Підвищення фінансування стосуватиметься понад 60 тисяч українських біженців. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Це передбачено поправками до закону Lex Ukrajina, які набули чинності з 1 січня.

Так, у країні підвищили виплати на житло для українських біженців із категорії вразливих осіб. Очікується, що збільшену компенсацію житла отримають приблизно 66 тисяч людей із тимчасовим захистом.

Зокрема, у зареєстрованому житлі на одну особу виплачуватиметься 6000 крон (244 євро), у незареєстрованому – 4800 крон (195 євро). Досі виплати були удвічі менші – 3000 та 2400 крон відповідно. Максимальна виплата для сім'ї із 5 і більше людей – 30 000 (1222 євро) та 24 000 крон (978 євро).

«Збільшення витрат на житло для групи вразливих осіб серед біженців із тимчасовим захистом є ключовим. Мотивація іноземців шукати житло залежно від їхнього доходу та ситуації сприятиме їх кращій інтеграції в Чехії», – зазначив міністр праці та соціальних справ Маріан Юречка.

На даний час вразливі особи мають право на безкоштовне житло від держави необмежений час, тоді як інші біженці – лише 150 днів. Із 1 вересня 2024 року всі категорії людей із тимчасовим захистом зможуть проживати у наданому державою житлі до 90 днів. Після вичерпання цього терміну біженцям треба буде виїхати з безплатного житла і орендувати квартиру чи кімнату самостійно.

Із 1 січня звернутися за безплатним державним гуманітарним житлом можна буде лише в KACPU (Регіональний центр допомоги Україні) в місті Острава. Звідти біженців розселять у регіони, де будуть вільні місця. Обирати тип житла чи населений пункт не дозволятимуть.

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